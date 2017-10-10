Полтавченко предложил увеличить расходы на строительство метро до 30 млрд рублей

Во вторник, 10 октября, на заседании Смольного губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко попросил увеличить в 2018 году расходы на строительство метро до 30 млрд рублей.

Градоначальник отметил, что сейчас на метро запланированы расходы в 26 млрд рублей. Он порекомендовал внести такие поправки в проект городского бюджета ко второму чтению.

Как сообщалось ранее, в близжайших планах - открыть "Новокрестовскую" должны 30 марта 2018 года, однако сейчас есть небольшое отставание в графике строительства.

Станция около "Зенит-арены" получит удлиненный вестибюль, это позволит ей пропускать 30-35 тыс. пассажиров в час. Новые станции строятся с учетом подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу в следующем году.