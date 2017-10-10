На "красной" ветке метро начали монтаж оборудования Wi-Fi

Накануне ночью в Петербурге на "красной" линии метро начался монтаж оборудования для обеспечения, сообщают в городской подземке.

Первые телекоммутационные шкафы появились на станциях "Проспект Ветеранов" и "Девяткино".

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Последним этапом проекта станет запуск Wi-Fi на "красной" линии. Это должно произойти в декабре 2017 года. К Wi-Fi уже подключены "оранжевая" ветка, а также "синяя", "зеленая" и "фиолетовая".

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. При этом для 15 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется. Подключаясь к бесплатному Wi-Fi, пользователи попадают на городской портал, где размещены новости, афиша событий Петербурга, исторический календарь текущего дня и другая информация.

"Санкт-Петербург.ру" тестировал удобство подключения к беспроводной сети в подземке Северной столицы. Чтобы авторизоваться, корреспонденту пришлось пройти идентификацию на сайте провайдера через браузер по номеру телефона. На этом этапе сложностей не возникло. При последующих входах в сеть идентификация по телефонному номеру не потребуется, но в браузере все же придется подтверждать подключение. Правда такой эксперимент издание провело лишь на одной ветке - "оранжевой", сразу после подключения там Wi-Fi.