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Инвесторы и трейдеры из Северной столицы смогут сразиться за шахматную корону

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Отборочный тур в Петербурге состоится 14 октября.

Жители Петербурга смогут принять участие и побороться за денежные призы в необычном шахматном турнире, который пройдёт 14 октября 2017 года в отеле Park Inn by Radisson. Профессионалом быть вовсе не обязательно – достаточно любить и уметь играть в шахматы.

В чем заключается неординарность мероприятия? Это первый в России шахматный турнир среди инвесторов и трейдеров, который проводят одна из ведущих инвестиционных компаний страны «Открытие Брокер» и Ассоциация шахматных федераций. И хотя  турнир организован, прежде всего, для трейдеров или инвесторов, главное – это желание играть, выигрывать и интересоваться сферой финансов.

Помимо Петербурга, региональные этапы пройдут и в других крупнейших городах страны. Победители всех отборочных туров получат денежные призы и билеты в Москву для участия в финале турнира 17 декабря 2017 года. Победители отборочного тура в Северной столице благодаря партнёру мероприятия – компании Panasonic – получат ещё и специальные призы.

В Москве финалисты смогут вновь побороться за денежные призы и познакомиться, а также поиграть с легендой шахматного спорта Анатолием Карповым. Совокупный призовой фонд шахматного турнира превышает 1 000 000 рублей. Обладатель кубка «Открытие Брокер» выиграет 150 000 рублей.

Мероприятия такого высокого уровня и масштаба для инвесторов не проводились не только в Петербурге, но и в России. Кстати, участвовать в турнире может и ребенок, однако ему придётся состязаться со взрослыми игроками.

Для регистрации необходимо перейти на страницу шахматного турнира.

Отборочный тур в Петербурге состоится 14 октября 2017 года в отеле Park Inn by Radisson: ул. Кораблестроителей, 14.

АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Шахматный турнир «Открытие Брокер» проводится совместно с Международной ассоциацией общественных объединений «Ассоциация шахматных федераций» (АШФ). Подробная информация о шахматном турнире, его организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и форма регистрации размещены на сайте «Открытие Брокер» https://open-broker.ru/lp/open-chess-cup

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