Дуров призвал россиян отказаться от телевидения и мяса

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 33-й день рождения призвал всех, "кто занимается созиданием", отказаться от мяса, кофе, сигарет и телевизора.



​Всего Дуров назвал семь вещей, от которых следует полностью отказаться: алкоголь, мясо, таблетки и продукты фармацевтики, никотин и других наркотических вещества, а также кофе, чай, энергетические напитки, фастфуд, сахар, газированные напитки, телевидение и его аналоги. На своей странице "ВКонтакте" Дуров написал, что сам отказался от всего этого много лет назад, и пообещал когда-нибудь подробно написать причины. "Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание", — считает Дуров.



Ранее Дуров напомнил о себе, запустив флешмоб по мотивам фотографий президента РФ Владимира Путина. Он призвал россиян фотографироваться с голым торсом, как Путин, и публиковать снимки под хештэгом #PutinShirtlessChallenge.

"Моему инстаграму пришлось выйти на новый уровень, чтобы поспеть за возросшим уровнем конкуренции со стороны фотографий мистера Путина без майки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge. Два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае ты не «альфа»", — написал Дуров, опубликовав в своем инстаграме соответствующий снимок.