Директор ФБК задержан из-за фильма "Он вам не Димон"

Во вторник, 10 октября, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова задержали судебные приставы, заявил он на своей странице в Twitter.

Рубанова, по его словам, задержали у подъезда собственного дома и отправили на улицу Бутырский Вал, где находится управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

В текста постановления ФССП говорится, что Рубанов задержан в свяи с отказом ФБК удалять фрагменты фильма "Он вам не Димон", где рассказывается о бизнесмене Алишере Усманове.

В настоящий момент Рубанов дает объяснения. Вместе с ним в управлении ФССП по Москве находится адвокат.

В конце мая суд обязал ФБК удалить фильм о Медведеве. Ранее Фонд опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал "чушью и какими-то бумажками".

В фильме также фигурирует и бизнесмен Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook