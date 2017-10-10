В Петербурге 10 октября прольются дожди

Во вторник, 10 октября, в Северной столице будет облачная погода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем местами прольется небольшой дождь. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.