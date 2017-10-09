Протест по-питерски: семь самых резонансных акций 2017 года

За Исаакий

Передача Исаакиевского собора в ведение РПЦ – первая острая тема этого года, которые вывела на улицы тысячи несогласных. Было несколько акций у самого собора, которые прошли в формате встречи с оппозиционными депутатами Заксобрания, а также и большой согласованный градозащитный митинг на Марсовом поле, который состоялся 18 марта и, по оценке "Санкт-Петербург.ру" собрал 10 тыс. человек.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру "

За месяц до этого, 12 февраля, у самого Исаакия прошла еще одна необычная акция, в ходе которой собравшиеся взяли здание собора в многослойное живое кольцо. Тогда также обошлось без задержаний – все тихо, мирно и по-христиански.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Последствия: Организовывать встречи с депутатами теперь гораздо сложнее, чем раньше, у некоторых их помощников были проблемы с сотрудниками ЗакСа. При этом собор до сих пор не передан РПЦ.

За права женщин

"Международный женский день – это не праздник букетов и шампанского, а день равноправия полов", - с таким лозунгом петербургские феминистки и их сторонники вышли на несанкционированную акцию 8 марта на Невском проспекте.

Шествие, в котором приняли участие более ста девушек и парней, двинулось к дворцовой площади – в руках его участницы и участники держали плакаты с надписями "Мне не нужны цветы – мне нужна равная оплата труда", "Раноправие для всех" и так далее

Фото: Николай Подонин / "Санкт-Петербург.ру"

Последствия: Задержания митингующих начались еще в самом начале шествия, которое к концу переросло в небольшую потасовку с полицией.

Против ВСД

В парке Малиновка 2 апреля прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района. Их недовольство вызвал проект трассировки Восточного скоростного диаметра. Тогда он предполагал, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай.

На акции собралось коло тысячи недовольных, которые вели себя в рамках закона.

Фото: Михаил Грачев / "Санкт-петербург.ру"

Последствия: Через две недели план ВСД был изменен, что успокоило одних жителей Краснгвардейского района, но ввело в состояние шока других.

Против Медведева

Большой неожиданность для многих стала массовость акции 26 марта, на которой собрались те, кого вдохновил на протест фильм ФБК о возможных богатствах премьер-министра РФ. На Марсовом поле собралось около 10 тыс. человек.

Протестующие выдвинулись на Дворцовую площадь, а затем дошли и до площади Восстания. Шли участники несанкционированной акции не по проезжей части, а по тротуару. Впрочем, не обошлось без провокаций – в ход пару раз пускали дымовые шашки.

Фото: Виталий Беспалов / Санкт-Петербург.ру

Последствия: Более 130 задержанных в самом финале шествия – в том числе и несколько журналистов разных изданий.

Против коррупции

В день России сторонники Алексея Навального решили повторить успех и вновь выйти на Марсово поле – теперь уже против коррупции в целом. На ней собралось чуть меньше людей – примерно семь тыс. человек. Лозунг и настроение ее участников были схожими с акцией 26 марта.

Двинулись по привычке на Дворцовую, куда попасть не смогли – там в это время шел праздничный концерт, и все входы на площадь были огорожены и охраняемы.

Фото: meduza.io

Последствия: Число задержанных превысило несколько сот человек, многим из которых пришлось отсидеть по 8, 10 или 15 суток, отбывая наказание за участие в несанкционированной акции. После в Смольном сообщат, что никакие акции сторонников Навального впредь не будут разрешены в Петербурге, а на Марсовом поле отныне нельзя будет митинговать и вовсе никому.

В защиту журналиста "Новой газеты"

На серию одиночных пикетов в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза 7 августа пришло 50 человек. Люди с плакатами растянулись от Аничкова дворца до Думы. На акцию пришли анархисты, члены РСД (Российского-социалистического движения), профсоюзные активисты, ЛГБТ.

Их недовольство вызвала нвоость о том, что что Басманный суд Москвы постановил выдворить журналиста из России. Он является гражданином Узбекистана, которого задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства. Корреспондент работает в "Новой газете" с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

Фото: RFE

Последствия: Суд приостановил выдворение из РФ журналиста. Активисты считают, что общественный резонанс и пикты повлияли на решение судьи.

Против показа фильма "Оно"

Очень необычная акция протеста прошла в Петербурге 7 сентября - клоуны Петербурга вышли к Законодательному собранию с требование запретить показ фильма "Оно", снятому по произведению Стивена Кинга.

"Мы, клоуны с тридцатилетним стажем заявляем – такие, с позволения сказать "художественные", фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна - это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть", - заявляли клоуны, возможно вдохновившись акциями сторонников запрета фильма "Матильда".

Фото: spb.kp.ru

Последствия: Все дружно посмеялись