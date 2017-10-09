Стала известна новая дата открытия в Петербурге самого крупного планетария в мире

Самый большой планетарий в мире откроется на набережной Обводного канала 4 ноября, сообащется на сайте заведения.

Диаметр его купола составит 37 метров, а общая площадь всего комплекса — 4 тыс. квадратных метра. В здании будет находиться звездный зал, музей с космическими экспонатами, а также интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерватория. Для сравнения: купол планетария около станции метро «Горьковская» — 16 метров в диаметре.

Новый планетарий займет сразу три здания бывшего бывшего Газового завода на Обводном канале. Стоимость проекта - 380 млн рублей, он был реализован за счет собственных средств инвестора. Окупить эту сумму планируют за пять лет.

Билеты в новый планетарий уже поступили в продажу - сейчас они стоят от 250 до 350 рублей.

Ранее сообщалось, что планетарий откроют 2 ноября.