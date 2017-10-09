В ближайшие часы Петербург накроет мощный циклон, заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Синоптик разместил снимок мощного циклона. По словам специалиста, непогода настигнет город уже совсем скоро. Впрочем, приближение непогоды уже можно наблюдать в Петербурге: несколько часов подряд льет непрерывный дождь.

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей Северной столицы о грядущей непогоде: к вечеру дождь лишь усилится. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление днем будет понижаться.