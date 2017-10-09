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Местные чиновники призвали жителей Кудрово устраивать дежурства, а не жаловаться на мусор

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© Фото: vk.com/kudrovo.active

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Такой совет в администрации МО "Заневское городское последние" дали в ответ на просьбу установить урны.

В администрации МО "Заневское городское поселение" считают, что его жители сами виноваты в мусоре на улице, так как не следят за чистотой. Об этом говорится в ответе на обращение жительницы Кудрово, сообщает "Красивый Петербург".

Глава администрации Алексей Гердин в своем письме уточняет, что за лето территорию муниципалитета убирали целых два раза.

По мнению администрации, такой частоты уборки в отсутствие урн достаточно, а во всем виноваты сами жители. Им, по мнению главы администрации, следует самим устроить дежурства, чтобы никто не бросал мусор.

В подтверждение этого мнения приводится цитата:"чисто не там, где метут, а там, где не сорят".

В общественной организации "Движение активистов Кудрово" считают, что с такой позицией главе администрации стоит рассмотреть не целесообразность установки урн, а целесообразность занятия должности.

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