Местные чиновники призвали жителей Кудрово устраивать дежурства, а не жаловаться на мусор

В администрации МО "Заневское городское поселение" считают, что его жители сами виноваты в мусоре на улице, так как не следят за чистотой. Об этом говорится в ответе на обращение жительницы Кудрово, сообщает "Красивый Петербург".

Глава администрации Алексей Гердин в своем письме уточняет, что за лето территорию муниципалитета убирали целых два раза.

По мнению администрации, такой частоты уборки в отсутствие урн достаточно, а во всем виноваты сами жители. Им, по мнению главы администрации, следует самим устроить дежурства, чтобы никто не бросал мусор.

В подтверждение этого мнения приводится цитата:"чисто не там, где метут, а там, где не сорят".

В общественной организации "Движение активистов Кудрово" считают, что с такой позицией главе администрации стоит рассмотреть не целесообразность установки урн, а целесообразность занятия должности.