Очевидцы: На акции сторонников Навального полиция задержала сотрудника МВД

Вечером в субботу, 7 октября, на площади Восстания на несанкционированной акции сторонников Навального полицейские задержали мужчину, который пытался показать им удостоверение сотрудника МВД, предают очевидцы в соцсетях.

По их словам, мужчина пытался объяснить стражам правопорядка, что он "свой", но они все равно доставили его в автозак.

При этом автомобили ОМОН начали покидать площадь Восстания, как и участники акции – к 21:30 там осталось всего несколько сотен человек, сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержано не менее 100 участников акции, которые выдвинулись с Марсова поля к площади Восстания. Всего по России задержали не менее 270 человек.

Несанкционированная акция на Марсовом поле началась в 18:00 – к тому моменту на ней собралось более трех тысяч человек.

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.