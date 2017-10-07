Полицейские оттесняют сторонников Навального к метро "Площадь Восстания"

К 20:20 субботы, 7 октября, у ТЦ "Галерея" полицейские оттесняют участников несанкционированной акции сторонников Алексея Навального к станции метро "Площадь Восстания". Некоторых из них сотрудники правопорядка силой заталкивают в вестибюль метро, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

При этом продолжаются задержания. Так, в автозаке оказались два молодых человека, которые развернули флаг России и один посадил другого на шею.

По оценке "Санкт-Петербург.ру", на площади Восстания сейчас находятся около тысячи сторонников Навального. При этом большинство людей задерживают после того, как ни них сотрудникам правопорядка указывает человек в штатском.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержано не менее 100 участников акции, которые выдвинулись с Марсова поля к площади Восстания. Всего по России задержали не менее 270 человек.

Несанкционированная акция на Марсовом поле началась в 18:00 – к тому моменту на ней собралось более трех тысяч человек.

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.