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У ТЦ "Галерея" собралось около тысячи сторонников Навального

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© Фото: vk.com/xveganclubx
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    Сообщается о сотне задержанных.

    К 19:45 в субботу, 7 октября, напротив ТЦ "Галерея" собралось около тысячи сторонников Навального, которые дошли с несанкционированной акции на Марсовом поле, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

    К "Галерея" съехалось более десяти автомобилей сотрудников правопорядка - происходят задержания. Некоторые из них не обходятся без рукоприкладства со стороны силовиков. Сообщается о сотне задержанных.

    Саму "Галерею" срочно эвакуируют. Подъехали пожарные машины.

    Несанкционированная акция на Марсовом поле началась в 18:00 – к тому моменту на ней собралось более трех тысяч человек

    Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

    Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.

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