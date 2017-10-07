У ТЦ "Галерея" собралось около тысячи сторонников Навального

К 19:45 в субботу, 7 октября, напротив ТЦ "Галерея" собралось около тысячи сторонников Навального, которые дошли с несанкционированной акции на Марсовом поле, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

К "Галерея" съехалось более десяти автомобилей сотрудников правопорядка - происходят задержания. Некоторые из них не обходятся без рукоприкладства со стороны силовиков. Сообщается о сотне задержанных.

Саму "Галерею" срочно эвакуируют. Подъехали пожарные машины.

Несанкционированная акция на Марсовом поле началась в 18:00 – к тому моменту на ней собралось более трех тысяч человек.

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.