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Болельщики ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi в автобусах Петербурга

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© Фото: Peterburg2

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Он появится и в шаттлах, и в городских автобусах.

Футбольные болельщики смогут пользоваться Wi-Fi в автобусах Петербурга во время чемпионата мира по футболу в следующем году, передает АБН со ссылкой на «Пассажиравтотранс».

Планируется, что бесплатный  беспроводной интернет начнет работать не только в автобусах-шаттлах, но и на некоторых городских маршрутах. Точного списка этих маршрутов в настоящий момент нет.

Конкурс на предоставление Wi-Fi в городских автобусах может быть объявлен уже в этом году.

В августе прошлого года бесплатный Wi-Fi появился в автобусах, курсирующих по маршрутам 39 и 39Э в аэропорт Пулково. Тестирование системы шло год, его продлевали два раза. 

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