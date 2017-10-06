Болельщики ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi в автобусах Петербурга

Футбольные болельщики смогут пользоваться Wi-Fi в автобусах Петербурга во время чемпионата мира по футболу в следующем году, передает АБН со ссылкой на «Пассажиравтотранс».

Планируется, что бесплатный беспроводной интернет начнет работать не только в автобусах-шаттлах, но и на некоторых городских маршрутах. Точного списка этих маршрутов в настоящий момент нет.

Конкурс на предоставление Wi-Fi в городских автобусах может быть объявлен уже в этом году.

В августе прошлого года бесплатный Wi-Fi появился в автобусах, курсирующих по маршрутам 39 и 39Э в аэропорт Пулково. Тестирование системы шло год, его продлевали два раза.