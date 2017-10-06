Петербург занял лишь 27 место в рейтинге самых чистых городов России

Петербург опустился на три строки до 27 места в рейтинге самых чистых городов России по мнению Domofond.ru. За основу рейтинга брались мнения местных жителей.

Первую строчку занимает столица Чечни. За не следуют Нижневартовск, Армавир, Нижнекамск, Набережные челны, Сургут, Саранск, Краснодар, Чебоксары и Тюмень.

В десятку лидеров ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки во второй половине рейтинга: в диапазоне от 56 до 76 места расположились Уфа, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Москву жители столицы оценили на 6,9 баллов, и она заняла 12 место, поднявшись в рейтинге на три пункта по сравнению с 2016 годом. А Санкт-Петербург, наоборот, опустился на три строки до 27 места. Чистоту Северной столицы жители оценили на 6,6 балла.

При этом, по результатам рейтинга "Зеленый патруль", которые были объявлены в начале сентября, Петербург занял четвертую позицию.