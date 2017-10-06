Российские ученые будут учить роботов работать в команде

В пятницу, 6 октября, объявлено о создании самой большой в РФ группировки мобильных минироботов в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт».

Ученые и инженеры института на примере группы из 20 роботов будут учить их взаимодействовать сообща, «как муравьи в муравейнике». В процессе эксперимента каждый из роботов будет заниматься отдельной сферой деятельности, полезной для группы, например, разведкой территорий или добычей ресурсов, передают Известия.

Исследователи будут «меняять характер» выбранного роботами «вожака», от флегматика до холерика. Будет вестись проверка того, как «характер» робота влияет на работу коллектива.

Эксперимент проводится на закрытом полигоне в лесу. Целью исследования ставится объединение разрозненных механизмов роботов в единый коллектив.