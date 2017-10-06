Петербург вошел в тройку самых счастливых регионов страны

Петербург стал одним из самых счастливых регионов РФ в прошлом месяце. К такому выводы можно прийти, изучив новое исследование "Медиалогии".

Компания подготовила рейтинг регионов РФ по упоминаемости в социальных сетях слова "счастье" в сентябре прошлого года.

На первом месте оказалась Москва – частота упоминаемсти 19,94%. Петербург на втором месте с показателем в 13,31%. На третьем месте Крым, но с большим отрывом – 3,01%.

В прошлом аналогичном рейтинге Петербург также занимал второе место, но с меньшим процентом – 11,7.