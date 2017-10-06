Жильцы новостроек Калининского района жалуются, что живут на свалке

Жители Калининского района сняли видеообзор нового микрорайона на проспекте маршала Блюхера, сообщает движение "Красивый Петерубрг".

На его территории построены 5 новейших жилых комплексов: "Фламинго", "Медалист", "Город мастеров", "Пифагор" и "Ландыши". В некоторых из них уже живут люди.

Район, о котором рассказывается в видео, ограничен проспектами маршала Блюхера, Полюстровским и Лабораторным.

По словам автора видео, в микрорайон нет нормальных въездов. Внутри не предусмотрена никакая социальная инфраструктура – кругом лужи и грязь.

"Очень странно, что эти дома было разрешено строить посреди нерасчищенной свалки. Заросшие травой горы отходов смотрят в окна квартир на расстоянии всего нескольких метров", - сообщают местные жители.

Местные жители уже составили петицию на этот счет.

По их словам, ситуацией уже заинтересовалась комиссия по экологии Заксобрания Петербурга.