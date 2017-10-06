С 8 октября в Петербурге вводятся новые ограничения движения

С воскресенье, 8 октября, в Северной столице вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

До 13 октября на Малой Пушкарской улице закрыт для движения транспорта участок от Саблинской улицы до Пушкарского переулка.

До 10 октября в ночное время (с 22:00 до 7:00) закрыто движение по 10-й Красноармейской улице от Дровяной улицы до Лермонтовского проспекта.

С 8 по 15 октября закроют движение транспорта по съезду с набережной Обводного канала на Лиговский проспект при движении от улицы Черняховского.

С 20:00 8 октября до 5:30 9 октября в связи с проведением съемок клипа движение транспортных средств по Большеохтинскому мосту будет прекращено.

Как стало известно ранее, ряд ограничений движений также вводится с субботу, 7 октября.