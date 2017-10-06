Прокуратура и Смольный призвали петербуржцев не ходить на акцию Навального

Акция протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Марсовом поле не согласована с городскими властями, и участие в ней граждан является прямым нарушением закона о собраниях, сообщают в комитете Смольного по вопросам законности.

"Ни одно собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование граждан на 7-8 октября 2017 года органами исполнительной власти не согласовывалось. Участие в них незаконно! Не поддавайтесь на провокации!" – говорится в заявлении комитета.

В прокуратуре Петербурга также сообщили, что организаторам акции были предложены альтернативные места проведения. "Любые попытки провести несогласованное мероприятие на Марсовом поле или Дворцовой площади - прямое нарушение закона", - добавили в ведомстве.

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Тем временем в московский штаб Навального полицейские нагрянули с обысками, заявил днем в пятницу, 6 октября, глава штаба Николай Ляскин. Причину обыска сторонники оппозиционера пока не сообщают.

Ранее стало известно, что суд Москвы оставил арест Навального на 20 суток в силе. Оппозиционер был задержан в пятницу, 29 сентября, при выходе из своего дома в Москве, когда он собирался поехать на вокзал, чтобы направиться в Нижний Новгород на митинг. В полиции заявили, что причиной его задержания стали неоднократные призывы Навального к участию в несогласованных публичных мероприятиях. При этом, по словам самого Навального, акция в Нижнем Новгороде была санкционирована властями.

После решения суда Навальный заявил, что раньше его "арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные". "Подарок на путинский юбилей, не иначе", — заключил он. Юбилей президента РФ будет 7 октября – Владимиру Путину исполнится 65 лет.