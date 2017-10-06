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Милонов хочет запретить в России операции по смене пола

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© Фото: РИА "Новости"

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Единоросс разработал соответствующий проект.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов разработал законопроект о запрете проведения на территории РФ операций, связанных со сменой пола.

«В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте. Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи, и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте», - считает Милонов.

Депутат уверен, что в подавляющем большинстве случаев желающие сменить свой пол нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи.

Документ будет внесен на рассмотрение ГД в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания.  

Ранее «единоросс» предложил полностью запретить рекламу увеличения груди. По мнению бывшего депутата ЗакСа Петербурга, пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, которая получает деньги на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты».

За год в Госдуме ни один из законопроектов Милонова еще не был принят. После рассмотрения Советом Госдумы пять законодательных инициатив сняли с рассмотрения и вернули автору для доработки. Всего один проект - поправки в КоАП об усилении административной ответственности за оскорбление был включен в примерную программу заседаний парламента, но пока не рассматривался.

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