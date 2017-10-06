С 9 октября перекроют часть реки Фонтанки

С 9 по 13 октября с 09:00 до 16:00 перекроют участок реки Фонтанки под центральным пролетом Семеновского моста, сообщают в комитете по транспорту Петербурга.

Этот участок также закрыт с 09:00 до 16:00 со 2 по 6 октября этого года. Причина перекрытия – ремонт набережной.

Фото: КРТИ

В КРТИ уточняют, что от Обуховского моста до дома 112 завершаются работы на одном из отрезков протяженностью 94 метров. Здесь специалисты генерального подрядчика ЗАО «Пилон» провели, очистку дна, работы по демонтажу гранитной облицовки стенки набережной, заменили старые деревянные сваи на железобетонные буронабивные, возвели стенку набережной с гранитными блоками облицовки и расшили швы. Сейчас ведутся работы на следующем отрезке набережной.

Протяженность всего реконструируемого участка набережной составляет 230 метров.