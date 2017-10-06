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В Петербурге предложили ужесточить требования к рекламе БАДов

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© Фото: transferfaktory.ru

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Такая инициатива возникла в городском ЗакСе.

В Петербурге предложили ужесточить требования к рекламе биологически активных добавок (БАД), сообщает аппарат комитета по законодательству Заксобрания.

Предполагается, что визуальная реклама БАДов должна будет содержать сведения, что это не лекарственный препарат. Такая надпись должна занимать не менее 10% от рекламы и быть легкочитаемой – жирным шрифтом и прописными буквами.

Глава комитета депутат Денис Четырбок уточнил, что реклама БАДов не должна вводить в заблуждение и подменять понятия. Парламентарий считает, что порой рекламодатели биологических добавок обещают лечебный эффект от своей продукции.

При этом депутаты Госдумы РФ, в свою очередь, предложили маркировать гомеопатические средства предупреждением, что препарат не обладает доказанными терапевтическими свойствами. Законопроект об этом уже внесен в парламент по инициативе депутата Антона Белякова. Документ также подразумевает запрет рекламы гомеопатических препаратов в СМИ.

В апреле прошлого года депутаты петербургского ЗакСа предлагали запретить продажу БАДов в интернете. Тогда они обратились с этой просьбой к вице-премьеру Ольге Голодец.

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