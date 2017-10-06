«Лахта центр» стал самым высоким зданием Европы (ФОТО)

Петербургский «Лахта центр» уже в ходе строительства стал самым высоким небоскребом в Европе, сообщают в многофункциональном комплексе.

Небоскреб обогнал текущего рекордсмена — московскую «Башню Федерацию», высота которой 374 метра.

К моменту окончания строительства в 2018 году «Лахта Центр» должен достигнуть высоты 462 метров - он войдет в топ-20 самых высоких зданий за историю человечества.

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«Лахта центр» — это строящийся деловой комплекс, в котором будет находиться штаб-квартира "Газпрома". Небоскреб должен стать самым высоким не только в России, но и в Европе. Работы по строительству комплекса начались в 2012 году. Возведение планируют завершить в 2018 году.

Фото: akhtacenter, nikishov_oleg, iamorozov, nikishov_oleg, sweet_kadr, strahanet_, nadushagorshkova, samtornado / instagram.com

Весь ход строительства сопровождается спорами о том, что небоскребы нельзя возводить на зыбких петербургских грунтах. Кроме того, по мнению многих петербуржцев, здание может нарушить привычный облик культурной столицы.