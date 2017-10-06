На Дворцовой площади состоится мотопарад "Ночных волков"

В субботу, 7 октября на Дворцовой площади Петербурга закрытие сезона мотоциклистов - байкеры клуба «Ночные волки» устроят мотопарад, в котором примут участие 5 тыс. мотоциклистов.

Из столицы будут доставлены уникальные образцы мототехники «Ночных волков». Кроме прочего, в 20:00 начнется рок-концерт с участием групп «Кукрыниксы» и «Декабрь».

При этом пока что в ГАТИ не сообщили, какие конкретно улицы будут перекрыты. Известно, что это будут улицы вокруг Дворцовой площади, которую с 14 часов дня займет мотопарад.

В этот же день в Северной столице пройдет несанкционированная протестная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявляют, что митинг согласован, однако в Смольном с этим не согласны. Администрация Петербурга не стала отвечать на последнее заявление о проведении митинга. Сторонники Навального ссылаются на решение Конституционного суда 4-П от 14 февраля 2013 года.