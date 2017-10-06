В Петербурге с 7 октября появятся новые ограничения движения

С субботы, 7 октября, в Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

До 16 октября будет ограничено движение транспорта по Пулковской улице от улицы Орджоникидзе до Звездной улицы. С 17 по 21 октября этот участок будет закрыт для движения.

С 7 по 11 октября в ночное время (с 22:00 до 6:00) будет ограничено движение по Дальневосточному проспекту от Народной улицы до улицы Новоселов.

В выходные дни, 7 и 8 октября, ожидается ограничение движения транспорта на перекрестке проспекта Наставников и проспекта Ударников.

С 7 по 15 октября будет ограничено движение по Прилукской улице у домов 21-23.

Также до 15 декабря перекроют Большую Морскую улицу от Невского проспекта до Дворцовой площади.