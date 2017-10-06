  • 7 Октябрь 2017
USD 07.10.2017 57.7612 0.1801
USD ММВБ 00:17 58.22280  
EUR 07.10.2017 67.5344 -0.2443
EUR ММВБ 00:17 68.1560  
Нефть($) 06.10.2017 55.54 2.53
Нефть(p) 06.10.2017 3208.06 +155.69

Историк из Петербурга стал "Учителем года-2017"

Автор:


© Фото: ТАСС

Темы дня

Илья Демаков преподает в гимназии №116.

Преподаватель истории из Петербурга Илья Демаков победил в конкурсе "Учитель года России-2017", сообщает Минобрнауки. Церемония награждения состоялась накануне, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Победителя поздравили министр образования РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Демакову вручили Большого хрустального пеликана.

Илье Демакову 30 лет. Он работает учителем истории и обществознания в гимназии №116. В гимназии Демаков также ведет занятия в театральной студии и руководит кружком любителей творчества Толкина. Ранее он был признан лучшим учителем северной столицы. В 2013 года он стал абсолютным победителем всероссийского конкурса "Педагогический дебют".

В этом году в конкурсе приняли участие 85 учителей из разных регионов РФ. Финал был приурочен во Дню учителя, который отмечался 5 октября.

Финалистов конкурса поздравил президент России Владимир Путин. «Вы вкладываете в учеников, по крайней мере подавляющее большинство из вас, частичку своей души, стремитесь показать им, как важны порядочность, справедливость, доверие, уважение друг к другу, любовь к родной стране. Убежден, без таких базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать думающим, достойным, свободным человеком. Эти понятия, нравственные основы не выучишь по учебнику и не скачаешь из интернета, эта нравственная основа закладывается благодаря каждодневной работе педагога, воспитывается через его личный пример, общение «глаза в глаза», - отметил президент в приветственном обращении к учителям.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также направил поздравительный адрес Илье Демакову. В поздравлении губернатор подчеркнул, что учитель достойно представил на престижном конкурсе наш город и подтвердил высокую репутацию петербургской школы.

«Посвятив себя благородной педагогической деятельности, Вы заслужили большой авторитет у учеников, родителей и коллег. Вас уважают за творческий подход, новаторство, стремление к самосовершенствованию, смелые идеи, настойчивость и чувство ответственности за молодое поколение», – говорится в поздравлении.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании
    04.10.17
    «Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех
    02.10.17
    Строящееся жилье в Мурино от надежного застройщика
    02.10.17
    В домашнем поединке второго тура группы «А» российский «ЦСКА» уступил «Манчестер Юнайтед»
    29.09.17
    Значение букетов
    28.09.17
    Организация безопасности движения на парковках и в гаражах

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram