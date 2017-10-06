Историк из Петербурга стал "Учителем года-2017"

Преподаватель истории из Петербурга Илья Демаков победил в конкурсе "Учитель года России-2017", сообщает Минобрнауки. Церемония награждения состоялась накануне, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Победителя поздравили министр образования РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Демакову вручили Большого хрустального пеликана.

Илье Демакову 30 лет. Он работает учителем истории и обществознания в гимназии №116. В гимназии Демаков также ведет занятия в театральной студии и руководит кружком любителей творчества Толкина. Ранее он был признан лучшим учителем северной столицы. В 2013 года он стал абсолютным победителем всероссийского конкурса "Педагогический дебют".

В этом году в конкурсе приняли участие 85 учителей из разных регионов РФ. Финал был приурочен во Дню учителя, который отмечался 5 октября.

Финалистов конкурса поздравил президент России Владимир Путин. «Вы вкладываете в учеников, по крайней мере подавляющее большинство из вас, частичку своей души, стремитесь показать им, как важны порядочность, справедливость, доверие, уважение друг к другу, любовь к родной стране. Убежден, без таких базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать думающим, достойным, свободным человеком. Эти понятия, нравственные основы не выучишь по учебнику и не скачаешь из интернета, эта нравственная основа закладывается благодаря каждодневной работе педагога, воспитывается через его личный пример, общение «глаза в глаза», - отметил президент в приветственном обращении к учителям.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также направил поздравительный адрес Илье Демакову. В поздравлении губернатор подчеркнул, что учитель достойно представил на престижном конкурсе наш город и подтвердил высокую репутацию петербургской школы.

«Посвятив себя благородной педагогической деятельности, Вы заслужили большой авторитет у учеников, родителей и коллег. Вас уважают за творческий подход, новаторство, стремление к самосовершенствованию, смелые идеи, настойчивость и чувство ответственности за молодое поколение», – говорится в поздравлении.