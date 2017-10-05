В Петербурге дорожает греча

В петербургских сетевых супермаркетах дорожает греча. Такие выводы можно сделать из совместного мониторинга цен АБН и "Эхо Москвы" в Петербурге.

Гречневая крупа подорожала на 20%. Две недели назад она стоила почти 70 рублей, а теперь ее цена приближается к 90 рублям за упаковку в 900 граммов.

В рублевом соотношении продолжают дорожать пельмени. Цена за 1 килограмм уверенно движется к отметке 450 рублей.

Дешевеют при этом сыр и куриные голени. Сыр подешевел на 17 рублей, а голени — на 13 рублей.