Марсово поле в преддверии акции сторонников Навального отгородили ленточками и забором

В четверг , 5 октября, Марсово поле в Петербурге огородили аварийными лентами и забором. Вероятно, это сделано в преддверии несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас на Марсовом поле работают садовники предприятия «Центральное» - очищают дорожки и обмеряют их для замены гравия. По их словам, работы плановые и будут длиться несколько дней. На настоящий момент Марсово поле недоступно для посетителей, но некоторые гуляющие проходят на поле, перешагивая через ограничительные ленты.

В комитете по благоустройству Смольного заявляют, что эти работы никак не связаны с предстоящими акциями.

Накануне, 4 октября, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров раскритиковал сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые призывают выйти на несанкционированную акцию в Петербурге и рекомендовал жителям города не реагировать на незаконные призывы.

Ранее в петербургском штабе Навального прошел обыск. Для проведения экспертизы были изъяты агитационные материалы. Поводом к действиям правоохранителей якобы стала жалоба на расклеенные афиши с информацией о несанкционированном митинге сторонников оппозиционера 7 октября. Глава штаба Полина Костылева была задержана – на нее составлен протокол. В четверг, 5 октября, состоится суд.

В понедельник, 2 октября, самого Алексея Навального арестовали на 20 суток за призывы прийти на его митинг.

В среду, 4 октября, стало известно, что Навальный объявил о проведении акции протеста по всей России 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина.