В Петербурге на Чижика-Пыжика надели противогаз

В четверг, 5 октября, активисты "Гринпис" провели акцию на Фонтанке - надели противогаз на бронзовый памятник Чижику-Пыжику. Таким образом они попытались привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.

Экозащитники подплыли к памятнику на надувной лодке и "спасли" ему дыхательную систему, надев на него противогаз по размеру головы и клюва. Акция осталась без внимания полицейских.

«Не надо денег, дайте чистый воздух», – написали участники на плакате рядом с памятником.

Они предлагают создать вокруг социально важных объектов зоны, куда будет запрещнн въезд неэкологичного транспорта, а также перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Активисты ведут сбор подписей под петицией к городским властям.

Аналогичная акция прошла в Москве. Там респиратор надели на коня Георгия Победоносца.

Фото: "Гринпис"