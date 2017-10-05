На Петербург опустится туман

Облачная погода ожидается в Северной столице в пятницу, 6 октября. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем местами пройдут умеренные дожди, а местами ожидается туман. Ветер будет дуть переменных направлений силой в 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью отпустится до +5 градусов, а днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет повышаться.