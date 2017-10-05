В парке «Озеро Долгое» установили таблички в память о похищенных деревьях

В Приморском районе Петербурга в парке «Озеро Долгое» высаженные деревья – более 300 елей, кленов, каштанов и туй – в течение месяца были похищены. Теперь на их месте появились таблички – на них указан возраст, рост пропавших деревьев, сообщает администрация района.

Также на них есть призыв к посетителям парка быть более бдительными - сообщать в полицию о случаях кражи.

«Будем надеяться, что тот, кто выкопал для себя дерево в парке, увидит эти таблички, и вернет его обратно. В любом случае похитители растений воруют не у государства – они лишают наших детей возможности радоваться зелени вокруг, крадут у местных жителей – своих же соседей, частичку живой природы», - заявил глава Приморского района Николай Цед.

Всего за сентябрь этого года в парке высажены более 300 крупных деревьев, а также 2,5 тыс. кустарников – сирень, кизильник, розы.