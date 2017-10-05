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В честь Дня учителя из пушки Петропавловской крепости прогремел залп

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© Фото: ФотоКто
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    На стене Нарышкина бастиона собрались лучшие педагоги города.

    В четверг, 5 октября, традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости прогремел в честь Международного дня учителя.

    Право произвести выстрел было предоставлено председателю комитета по образованию Жанне Воробьевой и директору президентского физико-математического лицея № 239 Максиму Пратусевичу. Его учебное заведение в третий раз подряд возглавило ТОП-500 лучших школ России.

    На стене Нарышкина бастиона, откуда ежедневно производится полуденный выстрел, собрались заслуженные учителя, победители всероссийских и международных конкурсов, обладатели почетных наград, а также директора знаменитых школ – Академической гимназии № 56, Губернаторского лицея № 30 и многих других.

     «Учитель – это профессия мирная и созидательная. Поэтому пушка Петропавловской крепости, которая сейчас выстрелит в честь каждого петербургского учителя, заряжена холостым, но очень громким зарядом. И пусть гром этого выстрела эхом прокатится по всему городу, по всей стране, по всему миру. Так же, как разносится слава о наших замечательных педагогах и всей петербургской школе!», - сказала Жанна Воробьева перед выстрелом.

    Ранее петербургских педагогов с их профессиональным праздником поздравили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

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