В честь Дня учителя из пушки Петропавловской крепости прогремел залп

В четверг, 5 октября, традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости прогремел в честь Международного дня учителя.

Право произвести выстрел было предоставлено председателю комитета по образованию Жанне Воробьевой и директору президентского физико-математического лицея № 239 Максиму Пратусевичу. Его учебное заведение в третий раз подряд возглавило ТОП-500 лучших школ России.

На стене Нарышкина бастиона, откуда ежедневно производится полуденный выстрел, собрались заслуженные учителя, победители всероссийских и международных конкурсов, обладатели почетных наград, а также директора знаменитых школ – Академической гимназии № 56, Губернаторского лицея № 30 и многих других.

«Учитель – это профессия мирная и созидательная. Поэтому пушка Петропавловской крепости, которая сейчас выстрелит в честь каждого петербургского учителя, заряжена холостым, но очень громким зарядом. И пусть гром этого выстрела эхом прокатится по всему городу, по всей стране, по всему миру. Так же, как разносится слава о наших замечательных педагогах и всей петербургской школе!», - сказала Жанна Воробьева перед выстрелом.

Ранее петербургских педагогов с их профессиональным праздником поздравили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.