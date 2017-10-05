Смольный согласовал акцию памяти Политковской

Администрация Петербурга все же согласовала акция памяти журналистки Анны Политковской, сообащет на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По его словам, этому способствовал уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

Акция состоится в субботу, 7 октября, в 16:00 у Соловецкого камня.

Ранее администрация Петроградского района Петербурга отказала в согласовании акции. Это произошло впервые за 11 лет с момента ее смерти - якобы в этот день в течение восьми часов на этом месте будет проходить молодежное мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Прежде ежегодно подобные акции проводились в Северной столице без особых затруднений.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Она была известна критическими материалами о российской власти, ситуации в Чечне и на Северном Кавказе. По обвинению в ее убийстве осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.