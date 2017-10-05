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Совет при министерстве образования вступился за Европейский университет

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© Фото: Ведомости

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В обращении говорится, что действия сотрудников Рособрнадзора в отношении ЕУ носят намеренно формальный характер.

Совет по науке Министерства образования разместил на своем сайте заявление в поддержку Европейского университета.

В тексте говорится, что среди профессоров ЕУ — «самые известные и уважаемые в мире российские политологи и социологи, качество работ которых подтверждается высоким уровнем научных публикаций», а сам университет занимает верхние строчки разных рейтингов российских вузов.

«Создается впечатление, что действия сотрудников Рособрнадзора в отношении Европейского университета носят намеренно формальный характер, причем следование строго установленным правилам без учета каких-либо дополнительных обстоятельств используется для затягивания решения вопроса. Это тем более странно, что образовательные лицензии Рособрнадзора без проблем получают вузы, качество обучения в которых не выдерживает никакой критики», - также говорится в обращении

Прежде ректор ЕУ Николай Вахтин заявил, что университет собирается подавать заявления на лицензию в Рособрнадзор, пока ведомство «от них не устанет».

Накануне, 4 октября, стало известно, что ЕУ сменил статус на "Научно-исследовательский институт". Тем не менее, в вузе не исключают возможности снова начать обучать студентов. "Мы не оставляем надежды добиться реализации плана А: получить лицензию и продолжить нормальную работу как учебное заведение. Мы будем подавать документы на новую лицензию раз за разом, пока чиновники не устанут от нас и не сдадутся. Наше дело в данном случае правое", - заявил Вахтин.

В начале сентября Рособрнадзор отказал университету в лицензии. После этого ЕУ подал еще одну заявку, однако в ней также нашли ряд нарушений. В частности, Рособрнадзор счел неподходящим для обучения новое здание, которое выбрал университет. Из старого здания особняка Кушелева-Безбородко вуз просят выехать до 10 октября. Кроме того, по утверждению Рособрнадзора часть помещений нового здания ЕУ не соответствует для проведения в них занятий по направлениям история, антропология, философия, социология и искусствоведение. Какое именно «материально-техническое обеспечение» для этих специальностей отсутствует в частном вузе, в акте не говорится.

Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд.

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