В Петербурге 6 октября введут новые ограничения движения

В пятницу, 6 октября, в Петербурге с пятницы вводятся новые ограничения движения, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

По 19 октября будет ограничено движение транспорта по Тульской улице у Большеохтинского моста.

С 6 по 21 октября ограничено движение транспорта по улице Коли Томчака от Лиговского проспекта до Новорощинской улицы.

Также до 9 октября ограничат движение по проезду без названия от Варшавской улицы до Московского проспекта, а 10 октября этот участок будет закрыт для движения.

С 6 октября на целый месяц до 6 ноября ограничат движение транспорта по Кузьминскому шоссе (город Пушкин) от дороги на Александровку до Петербургского шоссе. С 6 по 19 октября будет закрыто движение транспорта по Академическому проспекту в створе Кузьминского шоссе.

Также с 6 по 9 октября ограничат движение транспорта по Яхтенной улицы у Приморского проспекта.