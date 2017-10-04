В музее Петербурга можно будет ощутить себя микроорганизмом

До конца октября в Музее иллюзий на Большой Морской улице, 5, открыта выставка «Внутри человека», посетители которой смогут примерить на себя роль микроорганизма, а также погулять по закоулкам организма человека и узнать, как устроены его органы.

Переходя из одной комнаты в другую, посетители проходят как бы сквозь все тело человека. Одновременно можно знакомиться с работой всех органов. Кроме декораций и инсталляций, которые изображают органы, каждая часть выставки сопровождается интересными фактами о работе всего организма.

Большинство экспонатов можно трогать руками.