РЖД обзавелось дополнительными "Сапсанами"

Со среды, 4 октября, между Москвой и Петербургом начали курсировать еще два состава "Сапсанов". Они будут прибывать в российские столицы ночью.

Дополнительный состав будет отправляется из Петербурга в 21:00 и приезжать на Ленинградский вокзал Москвы в 00:58. В то же время будет стартовать поезд из российской столицы, но в Петербург он будет приезжать чуть раньше — в 00:42.

Теперь по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет курсировать 16 пар "Сапсанов". В другие дни недели – 14.