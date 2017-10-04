Новый бот МЧС в Telegram объяснит, что делать при пожаре и химических авариях

МЧС запустило бота в Telegram, который объясняет, как вести себя в бытовой, техногенной или природной чрезвычайной ситуации, сообщают в ведомстве.

"Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций: от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами", — поясняют сотрудники министерства.

Бот также способен объяснить, как вести себя в случае радиационных и химических аварий.

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