Суд признал законным отказ Навальному в митинге на Марсовом

Смольнинский районный суд признал законным отказ сторонникам Алексея Навального в митинге на Марсовом поле.

Ранее активисты подавали заявку на проведение митинга на Марсовом поле 7 октября. В Смольном заявили, что не согласовали акцию, но предложили провести акцию в Выборгском районе.

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В среду, 4 октября, Навальный объявил, что 7 октября состоится всероссийская акция протеста в 80 городах страны. Главная несанкционированная акция пройдет в Петербурге.

Накануне вечером, 3 октября, в петербургском штабе Навального прошел обыск. Для проведения экспертизы были изъяты агитационные материалы. Поводом к действиям правоохранителей якобы стала жалоба на расклеенные афиши с информацией о несанкционированном митинге сторонников оппозиционера 7 октября. Глава штаба Полина Костылева была задержана – на нее составлен протокол. В четверг, 5 октября, состоится суд.

Прежде ночью в Петербурге были задержаны три девушки и молодой человек, которые расклеивали афиши о грядущей акции. Их доставили в отдел полиции, но через три часа отпустили без составления протоколов.

Также в понедельник, 2 октября, самого Алексея Навального арестовали на 20 суток за призывы прийти на его митинг.