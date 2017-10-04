Население России продолжает стареть, несмотря на рост числа детей

Доля детей в населении России впервые за 15 лет выросла до 18,3%, сообщают Известия со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году численность детей до 15 лет увеличилась на 600 тыс. человек, что составило 2% прироста к 26,9 млн.

При этом эксперты называют несколько причин такого роста детского населения, одна из которых — последствия низкой рождаемости в девяностые и начале нулевых.

Большой прирост показывают республики Чечня, Тыва и Ингушетия, где традиционно высокие показатели рождаемости. Также прирост детского населения дают дети мигрантов.

Несмотря на это, население России продолжает стареть — в прошлом году на пенсию вышел миллион человек.