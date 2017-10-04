Мемориальную доску Селезневу установят на стене журфака СПбГУ

В Петербурге увековечат память политика Геннадия Селезнева. Мемориальная доска в его честь появится на здании Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ на 1-ой линии В.О., 26, сообщает Росбалт.

Геннадий Селезнев родился 6 ноября 1947 года в городе Серов Свердловской области. В 1974 году окончил заочное отделение журфака Ленинградского госуниверситета. В 1974—1980 годах работал заместителем главного редактора, а позже — главным редактором газеты «Смена». С 1980 по 1993 год был главредом газет «Правда», «Комсомольская правда», «Учительская газета» (Москва).

Селезнев был депутатом четырех созывов Госдумы РФ, а с 1996 по 2003 год занимал пост ее председателя. Он умер в Москве 19 июля 2015 года.

Согласно законодательству Петербурга, мемориальные доски могут появиться «в память о выдающейся личности, со дня смерти которой прошло не менее 30 лет». Однако «в исключительных случаях» памятный знак могут повесить раньше истечения этого срока.