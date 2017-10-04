В Петербурге заочно арестовали опального банкира Гительсона

В среду, 4 октября. Василеостровский районный суд Петербурга заочно арестовал экс-главу банка ВЕФК Александра Гительсона по новому уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей.

Накануне, 3 октября, суд отклонил жалобу его защиты на решение СК объявить экс-банкира в розыск.

В конце июля экс-глава банка ВЕФК был объявлен в федеральный розыск. В июне он был вызван в главное следственное управление СК РФ по Петербургу для предъявления нового обвинения и проведения следственных действий, но не явился.

Банкира разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей Правоохранители считают, что Гительсон, будучи председателем совета директоров ВЕФК, похитил указанную сумму с марта 2007 года по октябрь 2008 года. Помогал менеджеру его заместитель Иван Бибинов. Последний уже признал свою вину и получил условный срок.

Гительсон скрылся от следствия на территории Австрии. Месяц назад в СК пришло согласие от австрийских коллег на привлечение бизнесмена к уголовной ответственности. В 2013 году экс-банкир был экстрадирован в Россию по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей из входящего в ОАО "Банк ВЕФК" Инкасбанка. В мае этого года экс-банкир вышел на свободу.



