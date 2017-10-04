"Яндекс" назвал самые необычные улицы Петербурга

Название каждой четвертой улицы в Петербурге – уникальное: 548 улиц носят названия, которые встречаются только в Северной столице. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс. Карты".

Всего в Петербурге 2081 улица. По количеству улиц на жителя город на Неве занимает предпоследнее место среди 15 городов-миллионников. При этом в Петербурге самые длинные улицы — в среднем 939 метров (по России эта цифра равна 708 метров). Наиболее протяженная из них — проспект Энгельса. Его длина 11,4 километра. Самая короткая — Пригородная улица, 31 метр.

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Самой кривой названа 2-я Малая улица — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. При этом в Петербурге немного кривых улиц, меньше, чем в других городах-миллионниках.

Только в Северной столице есть Бармалеева и Малая Разночинная улицы. Около 7% петербуржских улиц носят имена разных людей — например, улица Мечникова или переулок Макаренко. Более 5% называются в честь других городов — например, Воронежская и Тамбовская улицы.