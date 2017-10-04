В Петербурге запретят продавать вейпы детям

В среду, 4 октября, Заксобрание Петербурга поддержало введение запрета на продажу электронных средств доставки никотина несовершеннолетним, передает АБН.

Закон устанавливает штрафы: для физлиц он составит 5 тыс. рублей, должностных лиц — 20 тыс. рублей, а юрлица должны будут заплатить до 50 тыс. рублей.

Автор законопроекта - единоросс Денис Четырбок. Он считает, что вейпы могут стать началом курения в жизни подростка. Также эти устройства содержат пары никотина, и другие опасные канцерогены, отметил автор инициативы.

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Идею единоросса поддержали и оппозиционные депутаты. К примеру, справедливоросс Александр Егоров, который до ЗакСа работал врачом-онкологом, подробно рассказал об опасности вейпов. По его словам, эти устройства запрещены в некоторых странах, но в РФ даже не сертифицируются.

В некоторых других регионов России действуют подобные запретительные законы. В Госдуме лежит проект аналогичного федерального запрета.