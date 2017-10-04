Европейский университет поменял статус на НИИ

Европейский университет (ЕУ) в Петербурге сменил статус на "Научно-исследовательский институт". Его ректор Николай Вахтин считает происходящее с вузом следствием "бюрократизации всех сфер жизни", передает Коммерсантъ.

Тем не менее, в ЕУ не исключают возможности снова начать обучать студентов. "Мы не оставляем надежды добиться реализации плана А: получить лицензию и продолжить нормальную работу как учебное заведение. Мы будем подавать документы на новую лицензию раз за разом, пока чиновники не устанут от нас и не сдадутся. Наше дело в данном случае правое", - приводит издание слова Вахтина.

В вузе также рассматривают вариант, что ЕУ будет работать по двум направлениям — научно-исследовательская работа и просветительская деятельность. "Мы можем проводить научные семинары, помогать молодым сотрудникам вести научную работу, устраивать лекции", - добавил Вахтин.

В начале сентября Рособрнадзор уже отказывал университету в лицензии. После этого ЕУ подал еще одну заявку, однако в ней также нашли ряд нарушений. В частности, Рособрнадзор счел неподходящим для обучения новое здание, которое выбрал университет. Из старого здания особняка Кушелева-Безбородко вуз просят выехать до 10 октября. Кроме того, по утверждению Рособрнадзора часть помещений нового здания ЕУ не соответствует для проведения в них занятий по направлениям история, антропология, философия, социология и искусствоведение. Какое именно «материально-техническое обеспечение» для этих специальностей отсутствует в частном вузе, в акте не говорится.

Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд.