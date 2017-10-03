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В Ботаническом саду покажут 170 видов бегоний

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© Фото: Homester

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В завершающий день выставки состоится Праздник клена.

В пятницу, 6 октября, в Ботаническом саду откроется выставка «Многоликая бегония», на которой можно будет увидеть растения из закрытых фондовых оранжерей.

Бегония – растение №1 для озеленения помещений, ведь их фитонцидные свойства намного превосходят другие комнатные растения. При этом их внешний облик удивительно разнообразен и каждый найдет растение по вкусу: от пушистых миниатюр до растений в рост человека.

На выставке можно будет увидеть 89 природных видов бегоний и 81 гибрид.

В завершающий день выставки, 8 октября, в саду пройдет Праздник Клена. Это традиционный семейный праздник, который Ботанический сад проводит много лет.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: 6 – 8 октября с 11:00 до 17:00

Стоимость: 100-200 рублей (на Праздник Клена – 200-400 рублей)

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