В Петербурге прошла панихида по погибшим при теракте в метро (ФОТО)

В Соборе Святой Живоначальной Троицы на Измайловском проспекте Петербурга состоялась панихида по жертвам теракта в метрополитене, произошедшего ровно полгода назад - 3 апреля.

Панихида началась ровно в 14:30. Именно в это время полгода назад в вагоне поезда метро сработала бомба. Панихиду служил протоиерей Георгий (Антонов).

На траурном богослужении был замечен глава комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, а также представители общественной благотворительной организации.

В ходе богослужения, которая длилась около 40 минут, все 15 невинных жертв теракта были упомянуты поименно, сообщает ИА Regnum.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.