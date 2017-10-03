Петербургского историка лишили степени доктора наук из-за диссертации о власовцах

Министерство образования и науки лишило ученой степени петербургского историка Кирилла Александрова. Такое решение было принято на основании рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК) и заключения экспертного совета по истории ВАК.

В приказе, который опубликован на сайте ВАК, говорится, что решение принято в связи с несоответствием работы Александрова диссертационным критериям.

Кирилл Александров в 2016 году защитил докторскую диссертацию на тему «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943—1946 гг.» В ней он рассматривал личность и поступки генералов и офицеров власовского движения. В его работе действия власовцев в годы ВОВ были приравнены к форме «социального протеста».

Сам ученый заявил, что с середины лета ожидал отзыва его диплома доктора наук. Однако о приказе Минобрнауки узнал от журналистов, передает его слова "Фонтанка".

Позже в прокуратуру поступило обращение от активиста Анатолия Артюха, требующего проверить эту работу на публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.