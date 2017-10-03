Две городские стоянки на Оптиков закроют на реконструкцию

В Приморском районе Петербурга со среды, 4 октября, закроют на реконструкцию сразу две городские автостоянки, сообщают в КРТИ.

Речь идет о стоянке северо-восточнее пересечения Оптиков с Туристской улицей и стоянке северо-западнее пересечения с Яхтенной. Работы по их автоматизации планируют завершить до 30 ноября.

На парковках будут установлены системы видеонаблюдения и терминалы автоматизированной оплаты, а также шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, показывающие в режиме реального времени наличие и число свободных мест.